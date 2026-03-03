03.03.2026 06:31:28

Chongqing Xishan Science and Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Chongqing Xishan Science and Technology A hat am 28.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chongqing Xishan Science and Technology A ein EPS von 0,690 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 112,1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,15 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chongqing Xishan Science and Technology A ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chongqing Xishan Science and Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 342,94 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 333,72 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

