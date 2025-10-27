Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging A legte Quartalsergebnis vor

Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging A gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging A einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 131,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at