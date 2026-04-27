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27.04.2026 06:31:29
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 208,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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