Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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14.10.2026 11:01:25
Choosing a Medicare Advantage Provider for 2027 May Be Easier, but Not Perfect
The government has made improvements to the Medicare Plan Finder, a key online tool, in time for open enrollment. It helps seniors compare policies to avoid costly surprises.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Curatis AG
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15:59
|SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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12:27
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
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09:29
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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13.10.26
|Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.at)
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13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
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13.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
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13.10.26
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
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Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.