27.02.2026 06:31:29

Chord Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chord Energy hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chord Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden USD im Vergleich zu 1,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,740 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chord Energy 16,02 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chord Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen