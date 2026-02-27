Chord Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chord Energy hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chord Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden USD im Vergleich zu 1,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,740 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chord Energy 16,02 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chord Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at