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07.05.2026 06:31:29
Chord Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chord Energy hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Chord Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,66 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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