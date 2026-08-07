Chord Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chord Energy hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,17 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at