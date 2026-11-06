Chord Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chord Energy präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD gegenüber 2,26 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,71 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at