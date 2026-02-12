Chordia Food Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chordia Food Products hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Chordia Food Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 13,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at