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05.11.2026 06:31:28
Chordia Food Products legte Quartalsergebnis vor
Chordia Food Products stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Chordia Food Products im vergangenen Quartal 7,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chordia Food Products 9,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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