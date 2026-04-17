Chordia Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chordia Therapeutics hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,240 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at