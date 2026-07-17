Chordia Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chordia Therapeutics gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chordia Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -6,120 JPY vermeldet.

Redaktion finanzen.at