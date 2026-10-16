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16.10.2026 06:31:29
Chordia Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse
Chordia Therapeutics präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,29 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,600 JPY erwirtschaftet worden.
Chordia Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 19,740 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -26,030 JPY je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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