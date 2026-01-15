Chordia Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chordia Therapeutics hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

