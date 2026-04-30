30.04.2026 06:31:29

CHORI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CHORI hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 178,94 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CHORI 102,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHORI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 487,36 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte CHORI ein EPS von 473,06 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,93 Prozent auf 299,29 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 311,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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