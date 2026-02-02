CHORI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CHORI hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 100,93 JPY gegenüber 84,62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at