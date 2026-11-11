Chorus Aviation A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chorus Aviation A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 346,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chorus Aviation A 323,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at