Chorus Aviation A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chorus Aviation A veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,60 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chorus Aviation A 1,24 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,4 Millionen CAD – ein Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chorus Aviation A 324,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at