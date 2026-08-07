Chorus Aviation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chorus Aviation präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 CAD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 349,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chorus Aviation einen Umsatz von 324,6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at