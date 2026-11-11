Chorus Aviation präsentierte Quartalsergebnisse

Chorus Aviation lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,70 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chorus Aviation 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 346,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 323,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at