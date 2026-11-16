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16.11.2026 06:31:29
Chosun Refractories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Chosun Refractories hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 97,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -230,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Chosun Refractories mit einem Umsatz von insgesamt 195,62 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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