Chosun Refractories gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chosun Refractories hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 95,90 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -229,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 193,26 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 136,550 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -57,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 827,75 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 810,83 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

