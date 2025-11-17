Chosun Refractories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chosun Refractories lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 230,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chosun Refractories ein Ergebnis je Aktie von 54,00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 216,94 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,56 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at