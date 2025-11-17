|
17.11.2025 06:31:29
Chosun Refractories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chosun Refractories lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 230,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chosun Refractories ein Ergebnis je Aktie von 54,00 KRW vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 216,94 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,56 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!