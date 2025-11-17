Chosun Refractories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chosun Refractories hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Chosun Refractories vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 109,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 649,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 126,96 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at