Chosun Refractories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chosun Refractories hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1571,46 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chosun Refractories noch ein Gewinn pro Aktie von -788,000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chosun Refractories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,38 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 120,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Chosun Refractories hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1677,65 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 492,00 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,27 Prozent auf 532,03 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 500,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

