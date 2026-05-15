Chosun Refractories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chosun Refractories stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 618,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Chosun Refractories -182,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,87 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 130,79 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at