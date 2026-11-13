Chosun Refractories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chosun Refractories hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -109,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 135,52 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 127,40 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at