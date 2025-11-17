CHOSUN WELDING POHANG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CHOSUN WELDING POHANG hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3527,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CHOSUN WELDING POHANG 3311,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at