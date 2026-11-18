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18.11.2026 06:31:28
CHOSUN WELDING POHANG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CHOSUN WELDING POHANG hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3523,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CHOSUN WELDING POHANG ein Ergebnis je Aktie von 3527,00 KRW vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,76 Milliarden KRW – eine Minderung von 14,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,60 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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