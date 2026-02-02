02.02.2026 06:31:29

CHOSUN WELDING POHANG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CHOSUN WELDING POHANG lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3777,88 KRW gegenüber 7149,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,14 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,02 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8483,43 KRW beziffert, während im Vorjahr 16590,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 53,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen