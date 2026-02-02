CHOSUN WELDING POHANG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CHOSUN WELDING POHANG lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3777,88 KRW gegenüber 7149,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,14 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,02 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8483,43 KRW beziffert, während im Vorjahr 16590,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 53,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at