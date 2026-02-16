Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
16.02.2026 17:53:01

Chou Associates Dumps 293,000 Shares of This Berkshire Hathaway Holding

According to a SEC filing dated Feb. 13, 2026, Chou Associates Management Inc. reduced its holding in SiriusXM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) by 292,873 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold is $6.30 million, based on the average closing price over the quarter. The fund ended the period with 409,589 shares valued at $8.19 million. The overall position's value dropped by $8.16 million, a figure that incorporates both trading activity and stock price changes.Chou Associates Management Inc. reduced its SiriusXM stake to 4.06% of 13F AUM as of Dec. 31, 2025.
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Berkshire Hathaway Inc. A 629 000,00 0,08% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 421,15 0,39% Berkshire Hathaway Inc. B

