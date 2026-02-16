Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
16.02.2026 17:53:01
Chou Associates Dumps 293,000 Shares of This Berkshire Hathaway Holding
According to a SEC filing dated Feb. 13, 2026, Chou Associates Management Inc. reduced its holding in SiriusXM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) by 292,873 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold is $6.30 million, based on the average closing price over the quarter. The fund ended the period with 409,589 shares valued at $8.19 million. The overall position’s value dropped by $8.16 million, a figure that incorporates both trading activity and stock price changes.Chou Associates Management Inc. reduced its SiriusXM stake to 4.06% of 13F AUM as of Dec. 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|629 000,00
|0,08%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|421,15
|0,39%