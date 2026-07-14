14.07.2026 06:31:29

Choushimaru: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Choushimaru lud am 13.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 40,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Choushimaru 20,78 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,34 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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