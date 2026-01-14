Choushimaru informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Choushimaru hat am 13.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -3,31 JPY. Ein Jahr zuvor waren 6,10 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Choushimaru einen Umsatz von 5,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at