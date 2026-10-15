Choushimaru präsentierte Quartalsergebnisse

Choushimaru hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 26,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,26 Milliarden JPY – ein Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Choushimaru 5,90 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at