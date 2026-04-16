Choushimaru: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Choushimaru hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 80,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 42,82 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21,96 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at