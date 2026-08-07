Chowgule Steamships gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chowgule Steamships hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 8,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chowgule Steamships 8,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at