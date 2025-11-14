Chowgule Steamships legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chowgule Steamships hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 7,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 19,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chowgule Steamships 9,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at