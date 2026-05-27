Chowgule Steamships: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chowgule Steamships gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 8,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 15,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,350 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chowgule Steamships im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 15,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,73 Millionen INR. Im Vorjahr waren 38,82 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at