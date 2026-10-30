Chowgule Steamships: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chowgule Steamships präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Chowgule Steamships hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at