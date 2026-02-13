Chowgule Steamships: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chowgule Steamships hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 0,060 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Chowgule Steamships im vergangenen Quartal 8,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chowgule Steamships 9,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at