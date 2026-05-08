Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.05.2026 16:01:27
Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption
TCI has held position in tech giant for most of past decade but sold majority in first quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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