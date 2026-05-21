VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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21.05.2026 14:11:05
Chris Mason: VAT cut on summer fun - the announcement that didn't leak
Chancellor Rachel Reeves unveils measures aimed at helping families with the cost of living - but is it enough?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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20.05.26