The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.08.2026 11:01:00
Chris Pratt’s Pacific Palisades home returns to the market for just under $20 million
“Jurassic World” star Chris Pratt and his wife, Katherine Schwarzenegger, have returned their troubled Los Angeles mansion to the market for the fifth time in three years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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