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05.11.2026 06:31:28
Christian Berner Tech Trade (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Christian Berner Tech Trade (B) gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 232,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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