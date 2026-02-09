Christian Berner Tech Trade (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Christian Berner Tech Trade (B) gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 SEK gegenüber 0,450 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 261,2 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Christian Berner Tech Trade (B) einen Umsatz von 247,3 Millionen SEK eingefahren.

In Sachen EPS wurden 3,78 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Christian Berner Tech Trade (B) 1,96 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,00 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Christian Berner Tech Trade (B) 962,66 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at