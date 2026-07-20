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20.07.2026 06:31:29
Christian Berner Tech Trade (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Christian Berner Tech Trade (B) gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,920 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 319,9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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