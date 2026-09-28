SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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28.09.2026 09:32:00

Christian Klein: SAP wächst dank KI-Agenten über sich hinaus

SAP-Logo an Gebäude

SAP erwartet enormes Wachstumspotenzial mit eigenen KI-Angeboten. Konzernchef Christian Klein sieht einen „einzigartigen Vorteil“.

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22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
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