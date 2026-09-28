SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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28.09.2026 09:32:00
Christian Klein: SAP wächst dank KI-Agenten über sich hinaus
SAP erwartet enormes Wachstumspotenzial mit eigenen KI-Angeboten. Konzernchef Christian Klein sieht einen „einzigartigen Vorteil“.
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