Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
11.10.2026 07:59:00
Christian Sewing: Deutsche-Bank-Boss stellt Kündigungsschutz für Topverdiener infrage
Der Chef der Deutschen Bank mahnt die Regierung zu mehr und schnelleren Reformen, auch angesichts der »brandgefährlichen« Entwicklung nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Berlin. Den Tankrabatt sieht er kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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