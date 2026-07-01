Christina Lake Cannabis: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Christina Lake Cannabis hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 37,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Christina Lake Cannabis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 13,37 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,11 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at