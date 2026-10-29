Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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29.10.2026 11:10:10
Christine Lagarde to Step Down as President of European Central Bank
Her departure, months before the end of an eight-year term, sets in motion a selection process among European leaders for a new central bank president.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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